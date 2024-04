Fedez e chiara, l'indiscrezione sul ruolo delle famiglie nella separazione

Mentre lui va a Los Angeles al Coachella e si fotografa nudo, lei preferisce famiglia e amici per poi sganciare una foto con addosso un abito nero dallo spacco vertiginoso (dopo giorni di assenza dai social). Fedez e Chiara Ferragni stanno gestendo, e mostrando sui social, la separazione in due modi completamente opposti. Lei da Fabio Fazio praticamente non ha parlato del marito, va sottolineato che all'epoca dell'intervista la separazione era fresca, lui invece a Belve, da Francesca Fagnani, si è commosso guardando le loro foto insieme però poi ci ha tenuto a precisare che ancora la chiama "moglie" perché così è legalmente parlando.

Distanti ma vicini per i figli. Così stanno vivendo in questo periodo Chiara e Fedez. Però dietro al loro mostrarsi per i fatti loro si nasconderebbe un'altra verità. "Loro sono molto innamorati", a dirlo è Deianira Marzano, esperta di gossip, citando fonti sicuramente vicine ai due. Secondo Marzano, ma non solo lei, superato questo momento così complicato i due potrebbero quasi sicuramente tornare insieme.

A giocare un ruolo fondamentale in questo riavvicinamento sarebbero le famiglie di entrambi: "Posso dire da fonti che ad oggi cambio di rotta: pare che le famiglie stiano spingendo per un riavvicinamento".