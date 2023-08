Chiara Ferragni e Fedez al mare con la guardia del corpo: il video dei paparazzi

Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Ibiza. Con loro, oltre ai figli, anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con il futuro marito, Riccardo Nicoletti, e il figlio Edoardo. Chiara e Fedez si trovano nell'isola delle Baleari già da alcuni giorni in compagnia di amici, tra cui anche Veronica Ferraro.

In alcune foto e in un video condivisi sulle pagine social di Whoopsee.it si vede la famiglia Ferragnez arrivare sulla spiaggia, a catturare l'attenzione però è la presenza, oltre che dei bambini Leone e Vittoria, delle loro due tate e della guardia del corpo che è stata coinvolta nel portare in riva al mare tutto il necessario per godere della spiaggia e del sole.

Tra i molti commenti non è passato inosservato quello di Alessandro Rosica, esperto di gossip noto con il nome di "Investigatore social" che nelle sue storie Instagram ha duramente criticato i Ferragnez: "Scrocconi, famiglia e guardia del corpo. Speriamo questa volta non facciano cacciare fuori le persone per il loro divertimento e delirio di onnipotenza", ha scritto Rosica. Anche sotto al post sono moltissimi i commenti riguardanti proprio i collaboratori della famiglia dell'imprenditrice e del rapper.