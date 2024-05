Chiara Ferragni preoccupata per la salute di Fedez: la chiamata all'ex suocera

Le indiscrezioni sulle preoccupanti di condizioni salute di Fedez circolate nelle ultime ore sono state seccamente smentite dal diretto interessato. "Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita" ha scritto il rapper in una storia Instagram volta a rassicurare sul suo stato di salute che, dopo l'annuncio della sua assenza nel programma di Alessandro Cattelan, era diventato fonte di curiosità sui social, tra gli utenti ma anche per Chiara Ferragni.

Benché sia noto quanto ormai i due ex Ferragnez siano ormai lontanissimi - è recentissimo il gossip che vorrebbe l'imprenditrice digitale vicina al tennista Alexander Zverev e totale è stato il suo silenzio sul caso Iovino per cui Fedez è stato indagato - pare che i rumors sulla salute del rapper abbiano impensierito la stessa Chiara che avrebbe contattato la ex suocera Tatiana Berrinzaghi per avere notizie. A riportarlo è il Messaggero, gesto che per molti potrebbe essere un primo segnale di riavvicinamento.

Nonostante la separazione appaia ormai irreversibile, il rapporto tra Chiara e Fedez resterà per sempre ancorato all'amore che li ha uniti e a quello che per sempre li legherà ai loro figli Leone e Vittoria, mostrati sempre di spalle ai follower ma comunque protagonisti dei video social insieme alla mamma o al papà. Per il resto, nessuno dei due ha più fatto alcun accenno all'altra dopo le rispettive interviste televisive (di lei a Fabio Fazio, di lui a Francesca Fagnani), segno che le loro strade si sono ormai divise. Ma, a quanto pare, non abbastanza perché l'una si disinteressi totalmente alla vita e alla salute della dell'altro.