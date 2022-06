Chiara Ferragni e Fedez annunciano The Ferragnez 2

È ufficiale, The Ferragnez avrà una seconda stagione, parola di Chiara Ferragni e Fedez. La docu-serie che segue da vicino la vita privata (e pubblica) di Chiara Ferragni e Fedez tornerà su Prime Video per mostrare nuovi dettagli inediti della famiglia più social d'Italia. Dopo il successo del primo capitolo, The Ferragnez è pronta a tornare sul catalogo della piattaforma di streaming per svelare cosa vuol dire fare parte della famiglia Ferragni seguendo da vicino gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Fedez, Chiara e i piccoli Leone e Vittoria. Per ora le riprese dei nuovi episodi sono iniziate e a darne l'annuncio sono stati i diretti interessati Chiara Ferragni e Fedez che, in un video sul profilo Instagram dell'influencer, hanno fatto sapere ai loro fan che The Ferragnez 2 ci sarà. E mentre Chiara faceva l'annuncio in italiano, Fedez ha fatto da traduttore simultaneo in inglese e il siparietto è davvero divertente.

L'annuncio di The Ferragnez 2

"Ciao guys abbiamo un annuncio importante da farvi oggi. Stiamo filmando la seconda stagione di The Ferragnez la serie, andrà in onda su Prime Video nel 2023 e siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo. Ci vediamo su Prime Video!"

Come sarà The Ferragnez 2

Ma cme sarà The Ferragnez 2? Ma, soprattutto, quali momenti della vita dei Ferragnez racconterà? La coppia di influencer ha le telecamere dietro da circa lo scorso giugno quindi possiamo immaginare che i nuovi episodi parleranno di tutti gli eventi della vita dei due a partire da quella data. Un anno pieno importante per la coppia tra dolori e gioie, dalla scoperta del tumore di Fedez, all'operazione, dai primi passi di Vittoria alla crescita di Leone per non parlare del concertone di Fedez e J.Ax che si sono riconciliati dopo la lite e tanto altro ancora. Anche se non abbiamo ancora la certezza del contenuto del capitolo due di The Ferragnez, possiamo immaginare che, quelli appena elencati, molto probabilmente non mancheranno.

Quando uscirà The Ferragnez 2 su Prime Video

The Ferragnez 2 debutterà su Prime Video nel 2023 e a rivelarlo è la stessa Chiara Ferragni.