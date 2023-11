I Ferragnez lasciano la vecchia casa, il video dei ricordi più emozionanti: "Grazie per questi 5 anni e mezzo"

Il conto alla rovescia è finito: da qualche ora i Ferragnez si sono trasferiti nella nuova casa, in questi giorni location di contenuti social condivisi come anticipazione di una vita. Ma prima di chiudere definitivamente la porta dell'appartamento che per cinque anni e mezzo ha fatto da sfondo alla quotidianità della famiglia più mediatica d'Italia, Chiara Ferragni ha pubblicato un video con i momenti più emozionanti vissuti tra quelle mura, oggi lasciate per il nuovo appartamento situato sempre a Milano, non molto distante dall'attico di CityLife in cui hanno vissuto.

Leo appena nato, i suoi primi passi e le sue prime parole, i suoi sorrisi e i suoi giochi occupano gran parte del filmato che prosegue mostrando i compleanni e le cene di Natale, gli anniversari e i vestiti di Carnevale scelti in questi anni. E ancora, le dirette durante il lockdown, Fedez guardato in tv durante il Festival di Sanremo del 2021, Vittoria neonata, l'amatissima Mati che scodinzolava felice come parte integrante di una famiglia che oggi include anche Paloma, la cagnolina ultima arrivata che con loro condividerà i nuovi spazi. "Grazie per questi 5 anni e mezzo", ha scritto Chiara a corredo del filmato, emozionante anche per i follower che ammettono di essersi commossi davanti al riassunto di questi anni ricchi di momenti vissuti, seppure virtualmente, insieme a loro.