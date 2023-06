Chiara Ferragni e Fedez: la vacanza e la magica cena di lusso a Portofino, le foto

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Portofino, ormai ogni anno la coppia si ritaglia alcuni giorni, senza i bambini, e soggiorna nel lussuoso Belmond Hotel Splendido con il suo, ormai famosissimo, ristorante con terrazza che affaccia sul mar Ligure. Tra pranzi a base di trofie al pesto e giri in barca, la coppia sta trascorrendo una romantica fuga d'amore lontano dal caldo torrido di Milano.

Solo pochi giorni fa, per la precisione prima di Love Mi, Ferragnez con tanto di figli, amici e parenti si erano ritrovati in Puglia e anche lì non sono mancati momenti di relax su un bellissimo yacht e ovviamente cene e pranzi a base delle specialità della regione come la focaccia barese.

In particolare ieri sera, 29 giugno, Fedez e Chiara hanno potuto godere di una meravigliosa vista per la loro cena "supplied by" il noto hotel (ovvero che la cena gli è stata offerta in cambio di visibilità sui social). La tavola era apparecchiata con candele, fiori freschi e tutte intorno luci che hanno reso la serata magica. La coppia negli ultimi mesi ha superato non pochi ostacoli, ma forse questi giorni serviranno ai due per ritrovare il giusto equilibrio.

Una notte in una delle camere del Belmond, in questo periodo dell'anno, costa 3,255 euro ma si arriva fino ai 5,072 per una junior suite. Per la cena invece il prezzo non è indicato sul sito, ma non è sicuramente economica ed è possibile farla, vista la location, solo tra maggio e settembre.