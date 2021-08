Le vacanze d'amore, e in famiglia, dei Ferragnez alla scoperta della Sardegna | FOTO

Belli, sorridenti e sempre pronti a scherzare. Tutti ormai conoscono i Ferragnez, ma riescono sempre a stupire per la loro spontaneità e simpatia. In questi giorni la famiglia, insieme ad alcuni amici, è in Sardegna dove si sta godendo il mare, il relax (come dimostrano le foto della piccola Vittoria in piscina con gli occhiali da sole) e l'offerta culturale dell'isola.

Viaggio in Sardegna per i Ferragnez: sulle tracce di Guglielmo Marconi

Ieri ad esempio Fedez e Chiara si sono dedicati alla scoperta della Sardegna, i Ferragnez si sono lasciati guidare da un tour organizzato da "Sardinia.Explorig" e "Lost in Sardinia escursioni" alla scoperta del Golfo Aranci, dove nel 1932 Guglielmo Marconi fece il primo esperimento di trasmissione radio e onde ultracorte. Poi un tutto dove il mare è più blu.