I Ferragnez nella bufera per il video estremo, interviene la mamma di Chiara Ferragni

Piovono critiche su Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti di un video che li mostra seduti su una roccia a strapiombo sul mare di Ibiza durante un tramonto. Una ripresa indubbiamente suggestiva, ma considerata inopportuna dai follower che tra i commenti stanno lamentando la leggerezza di un contenuto potenzialmente imitabile da qualcuno e, come tale, pericoloso.

"Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto" scrive uno degli utenti che ha citato la tragedia avvenuta nel vicentino qualche giorno fa, quando un 30enne è precipitato da un massiccio sulla Val d'Astico per tentare di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani proprio facendo delle foto. I messaggi per Chiara e Ferderico, insomma, sono tutti volti a non sottovalutare l'esempio che i loro continuti social trasferiscono ai fan, i quali potrebbero essere invogliati a compiere gli stessi gesti incautamente.

A intervenire nel dibattito suscitato dal video c'è stata anche Marina Di Guardo, interpellata da Francesca Ferragni. "Se lo vede la mia mamma" ha scritto la sorella di Chiara citando proprio la donna che prontamente è intervenuta per esprimere il suo disaccordo sul gesto della figlia e del genero. "Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato" è stato il suo commento di disapprovazione che sta incontrando il plauso di centinaia di utenti.