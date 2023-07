Fedez, Chiara e i bambini nella mega villa sul lago di Como: crisi superata?

Un fine settimana bordo lago. Così Chiara Ferragni e Fedez, forse anche per fronteggiare la morte della cagnolina Mati a cui i figli erano molto legati, hanno deciso di trascorrere i prossimi giorni. Ieri i Ferragnez hanno dovuto salutare Matilda la canina che Chiara considerava come la sua "prima bimba". Su Instagram sia Chiara sia Fedez hanno scritto dolci parole per la cucciola che è stata anche un'ottima compagna di gioco per i bambini.

Grazie ad alcune delle storie del rapper è possibile scorgere nuovi particolari della grande casa, ultimo acquisto della coppia (che entro la fine dell'anno dovrebbe trasferirsi nella nuova casa milanese, ndr), che qui trascorrerà moltissimi momenti felici. Nelle stories vediamo Vittoria correre sulla grande terrazza e poi i due bimbi giocare nel salotto con i grandi divani color panna.

Questo piccolo viaggio inoltre serve a scacciare ogni dubbio che tra Chiara e Fedez ci sia qualcosa che non va, la coppia in queste settimane è stata molto divisa e le voci su una possibile crisi si sono fatte ogni giorno sempre più insistenti. Proprio ieri Chiara, probabilmente in un modo ti sconforto, ha risposto a un utente che aveva supposto che i due vivessero da separati in casa, mettendo così un punto alla storia.