Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Fedez in tanti weekend non c'è stato. Proteggerò i miei figli"

Fedez "in tanti weekend non c'è stato. In altri, c'è stato". "Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia". Sono queste le prime parole ufficiali di Chiara Ferragni dopo la fuga di notizie circa il divorzio dal marito Fedez. Sono parole che l'imprenditrice digitale ha rilasciato giorni fa al Corriere della Sera, ma che vengono diffuse solo oggi.

"La priorità è proteggere la famiglia e i figli", ha aggiunto l'influencer parlando ai giornalisti che l'hanno intervistata. "Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari". Ferragni non ha poi voluto aggiungere altro, anche perché aveva già spiegato nel colloquio: "Io, a volte, faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo". Del resto Ferragni non fa segreto di voler celare le sue debolezze: "Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile". Fedez e Ferragni sono sposati dal 2018 e hanno due figli: Leone, 6 anni, e Vittoria, 2.