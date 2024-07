Chiara Ferragni, la prima foto con il nuovo fidanzato Andrea Bisciotti

Fino a ora erano state solo voci, ora però arriva la prima foto che mostra Chiara Ferragni insieme ad Andrea Bisciotti, ortopedico 31enne da settimane indicato come il suo nuovo fidanzato. È il settimanale Diva e Donna a pubblicare le prime foto, lanciate dalla copertina dell'ultimo numero accompagnato dalla didascalia "Chiara beata col nuovo uomo e Fedez tra gli scandali. Le prime foto con Andrea".

Nella prima immagine si vede l'influencer sulla spiaggia a Forte dei Marmi con Andrea Bisciotti e delle bambine ritratte di spalle. Con lei, appunto, l'ortopedico che assiste alla scena e sorride. Al momento nessuno dei due ha ufficializzato la presunta relazione, ma qualche giorno fa non erano passate inosservate le parole che lei aveva postato su Instagram: "Wish you were here" aveva scritto, con tanto di cuore rosso, citazione della famosa canzone dei Pink Floyd che tradotta in italiano significa "Vorrei che tu fossi qui". Una dichiarazione che era sembrata diretta all'uomo che le sarebbe accanto da qualche settimana.

Chi è Andrea Bisciotti

È stato Dagospia a confermare le voci su Andrea Bisciotti come presunto fidanzato di Chiara Ferragni. Medico ortopedico, originario della Versilia, Bisciotti lavora all'Humanitas di Milano. Ha 31 anni e dopo la laurea in medicina a Parma si è stabilizzato a Milano. Molto dinamico, ama il surf, andare in barca e anche le moto d'acqua. Fino a qualche tempo fa il suo profilo Instagram era chiuso, ora invece è stato reso pubblico contando oltre 18mila follower.

Lui e Chiara si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e che la loro frequentazione starebbe andando avanti, in segreto, da giorni. E proprio questo loro amore, ancora acerbo, avrebbe spinto Ferragni a recarsi a Forte dei Marmi così tante volte nell'ultimo periodo. Andrea Bisciotti è il primo uomo che si accosta al nome di Chiara Ferragni dopo la fine del matrimonio con Fedez. E proprio oggi, nello stesso giorno in cui spunta la prima foto di Chiara con il suo presunto fidanzato, il rapper è protagonista di un servizio su Chi che lo vede in compagnia di Taylor Mega, influencer nota alle cronache anche per le tensioni passate con la sua ex moglie.