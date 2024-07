Chiara Ferragni, adesso spunta una relazione nascosta: "Frequenta un uomo molto più grande di lei"

È un momento molto confuso per Chiara Ferragni. Professionalmente la situazione sta precipitando, con la chiusura degli uffici e i problemi giudiziari seguiti al caso pandoro, e anche il versante sentimentale sembra un po' caotico. Dopo anni passati stabilmente accanto al marito Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria, oggi Chiara prova a ritrovare il sorriso insieme ad altri uomini ma non sembra trovare pace.

Se fino a qualche settimana fa l'imprenditrice digitale veniva immortalata insieme a un giovane ortopedico Toscano, il trentunenne Andrea Bisciotti, oggi le voci parlano di un nuovo flirt, che però verrebbe tenuto segreto. È il settimanale Chi ha a puntare il dito su un uomo più grande di lei. L'influencer sarebbe trovando ristoro tra le braccia di una persona ben più matura, seppure i paparazzi non siano riusciti ancora a fotografarli insieme, e seppure ancora non ne conosciamo l'identità. Intanto l'unico amore certo di Chiara continuano ad essere figli Vittoria e Leone. E intanto anche l'ex marito Fedez si consola su altri lidi: dopo la giovane modella francese Garance Authie, in queste ore il cantante è stato pizzicato al fianco di una ragazza mora... Insomma, nessuno dei due ex coniugi Ferragnez - già soprannominati Ferragnex - sembra aver messo davvero il cuore in pace, almeno per il momento.