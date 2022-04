Chiara Ferragni dall'altra parte del mondo: "Parto per lavoro, ma lasciare i miei figli mi spezza il cuore"

Con il corpo in Messico, ma parte del cuore resta a Milano. Trasferta di lavoro per Chiara Ferragni, che vola dall'altra parte del mondo per seguire i suoi impegni professionali di imprenditrice digitale ma, nel contempo, affida ad Instagram un post per salutare i suoi figli prima della partenza. "Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando viaggio lontano dai miei figli mi sento così fortunata e distrutta allo stesso tempo", scrive. E condivide due scatti: "La prima foto è stata scattata ieri sera, mentre la seconda è stata scattata a gennaio 2020, subito prima di un lavoro in Messico (come oggi)". In una immagine, infatti, ci sono sia Leone che Vittoria, nella seconda invece c'è solo Leone piccolino.

"Sono fortunata - scrive Ferragni - Perché ho creato il lavoro dei miei sogni, sono l'amministratore delegato delle mie aziende e questo è un caso così raro in un mondo pieno di uomini al potere. Allo stesso tempo, essere lontano da loro, fisicamente lontano da loro, mi spezza il cuore. Mi mancano il loro odore, il loro tocco e gli abbracci. Sono così fortunato ad essere la loro mamma e spero che crescano essendo orgogliosi di ciò che sto costruendo per loro". Poi il viaggio (rigorosamente) in prima classe e l'arrivo in albergo, dopo sedici ore di volo. Con lei anche il truccatore Manuele Mameli. A Milano con i bambini restano il marito Fedez, reduce da un intervento di rimozione di un tumore al pancreas e la tata Rosalba.

