Chiara Ferragni: "Mi dissero che era difficile per me avere figli"

Manca poco più di un mese all'arrivo della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Il nome lo hanno scelto, ma lo riveleranno soltanto dopo la nascita della bambina, come ha fatto sapere l'imprenditrice digitale su Instagram rispondendo alle domande dei follower, curiosissimi di come sta vivendo questa gravidanza e non solo.

Qualcuno le chiede quanti chili ha preso, "10 - risponde lei - e sono alla 32esima settimana. Con Leo ero arrivata a 15 kg e ho partorito alla 37esima. Ricordatevi però che ognuno è diverso". Chiara spera che anche questo sarà un parto naturale, "dipenderà dalle circostanze - spiega - Il cesareo per me personalmente è sempre la seconda scelta", e l'idea che tra poco sarà una mamma di due bambini non la spaventa affatto, anzi, si dice "emozionatissima".

Chiara Ferragni: "Da un paio d'anni sono seguita da uno psichiatra bravissimo"

Chiara Ferragni non vede l'ora di conoscere la sua bambina, un'emozione che anni fa ha temuto di non provare mai, ha ricordato: "Un medico di Los Angeles nel 2016 mi ha detto che avevo la Pcos (sindrome dell'ovaio policistico, ndr) perché il mio ciclo stava impazzendo e sarebbe stato difficile per me avere figli in futuro. Ovviamente sono andata nel panico, ma ho iniziato a prendermi cura di me stessa, dalla salute mentale e del corpo. Ho iniziato a prendere l'inositolo e dopo 7/8 mesi il ciclo è tornato regolarmente. A luglio 2017 sono rimasta incinta di Leo (lo volevamo tanto ma ho sempre pensato che sarebbe stato un processo lungo per me)". Infine, a proposito del benessere psicologico, ha fatto sapere: "Da un paio d'anni sono seguita da uno psichiatra bravissimo e ho cominciato da poco la terapia EMDR con un'altra specialista. Miglior regalo che io mi sia mai fatta. Dovrebbero provare tutti".