Chiara Ferragni, i figli e i suoceri al parco con il bodyguard: le foto

Insieme tra un sorriso e un altro. Così Chiara Ferragni e i suoi figli, anche se piccoli, hanno superato il ricovero di Fedez per un'emorragia interna causata da due ulcere. Sono stati giorni complessi durante i quali la famiglia Ferragni-Lucia si è organizzata per far vivere Vittoria e Leone il più serenamente possibile. Il settimanale Chi ha condiviso alcuni scatti realizzati poco dopo che Fedez era tornato a casa: un quadretto familiare dolcissimo in cui al fianco di Chiara e dei suoi cuccioli c'erano i genitori di Fedez, Franco e Annamaria.

Figura immancabile delle loro uscite è la guardia del corpo, in questi giorni l'abbiamo vista insieme all'imprenditrice mentre raggiungeva Fedez in ospedale, ma non è mancata neanche durante le loro vacanze (anche in questo caso immortala dai paparazzi). Negli scatti vediamo Chiara giocare insieme a Vittoria, Leone che l'abbraccia: attimi di spensieratezza che fanno bene al cuore e alla mente.