Chiara Ferragni riabbraccia i figli tornati dal viaggio con Fedez: la foto pubblicata dalla mamma

La famiglia riunita. Chiara Ferragni, assente sui social da oltre una settimana, torna a farsi vedere sul profilo Instagram di sua madre. "Amore" scrive Marina Di Guardo nel post, condividendo alcuni scatti di una quotidianità ritrovata.

A casa c'è di nuovo Paloma - affidata in questi giorni al cognato Riccardo Nicoletti - ma soprattutto sono tornati Leone e Vittoria, appena rientrati dalla vacanza a Miami con il papà, Fedez, e i nonni Franco e Tatiana. L'imprenditrice digitale li abbraccia forte, seduta a terra, ritrovando finalmente un po' di serenità. Lontana dai figli per una settimana, Chiara si era chiusa nel silenzio e non si faceva vedere nemmeno insieme alle sorelle. Adesso che ha di nuovo i suoi bambini vicino ha tutto un altro sapore, di casa e famiglia.

Certo manca Fedez, ma ormai il matrimonio sembra sia irrecuperabile. Il rapper sta arredando la sua nuova casa e non è intenzionato a tornare sui suoi passi. Da parte di Chiara Ferragni, invece, pare esserci ancora un po' di apertura: non passano inosservate, infatti, le foto di coppia appese sulla parete della zona living dell'attico in cui l'influencer ora vive da sola. Nonostante tutto, per lei, i Ferragnez ci sono ancora. O comunque sono un bellissimo ricordo.