Vittoria Lucia Ferragni torna a casa: l’annuncio di Fedez

Vittoria Lucia Ferragni è stata dimessa dall’ospedale presso cui era stata ricoverata dopo aver contratto il virus Rsv. Ad annunciarlo sui social con una foto che ha mostrato la piccola sorridente e bellissima è stato papà Fedez: “Si torna a casa!” ha scritto il rapper tra le storie Instagram che, in questi giorni di preoccupazione, è stato veicolo di aggiornamenti.

Le ultime notizie sulle condizioni di salute della bimba nata sette mesi fa erano arrivate proprio da Chiara che invitava i suoi sostenitori ad inviare loro tutta la positività necessaria per superare questo momento così angosciante per la sua famiglia. "Aggiornamenti su Vittoria. Migliora sempre più di più ma i suoi livelli di ossigeno non sono ancora tornati regolari. Mandateci vibrazioni positive in modo che possiamo finalmente lasciare l'ospedale e tornare a casa", aveva scritto l’influencer. Poco dopo era stato Fedez a rassicurare i follower sulla possibilità di dimissioni imminenti che, fortunatamente, oggi sono realtà.

L'appello di Chiara Ferragni ai follower

Vittoria è stata portata in ospedale domenica 24 ottobre a qualche giorno da un primo controllo che aveva iniziato a destare preoccupazione nei genitori. Chiara Ferragni aveva pubblicato alcuni scatti della bimba ricoverata ammettendo di sentire la mancanza del primo figlio Leone, da cui peraltro la neonata ha contratto il virus. Se però il bimbo è esente dal manifestarsi della malattia nei suoi sintomi più gravi, i neonati sono più soggetti all'aggravarsi delle problematiche. Non è un caso che la 34enne abbia chiesto ai suoi follower di aiutarla nella comprensione della malattia. Attraverso un box di domande/risposte pubblicato su Instagram, ha infatti invitato tutti a raccontare la loro esperienza qualora abbiano avuto in passato bimbi ricoverati con lo stesso problema. "Avete avuto esperienze con bimbi malati di meno di un anno?", ha domandato.

La difficoltà respiratoria è uno dei sintomi più comuni dell'infezione da Rsv. Il trattamento nel caso dei bimbi più piccoli consiste infatti nell'assunzione di ossigeno: a seconda della condizione, i medici possono trattarli con ossigeno e liquidi per vena. Nel caso in cui invece la situazione renda possibile semplicemente un trattamento domiciliare, la cura è principalmente volta all’alleviamento dei sintomi attraverso analgesici e liquidi per prevenire la disidratazione.

"Se avete figli piccoli fate molta attenzione, mi raccomando – aveva scritto invece Fedez - questo virus Rsv, ovvero Respirarory Synctyal Virus, non va preso alla leggera".