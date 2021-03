Chiara Ferragni pubblica l’album della nascita di Vittoria: le foto più belle scattate in ospedale

Lei con il camice e la mascherina pronta al parto; papà Fedez che tiene in braccio la piccola Vittoria mentre si asciuga le lacrime, la prima colazione in tre consumata sul letto della clinica Mangiagalli di Milani: questi sono solo alcuni degli scatti più belli condivisi da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram all’indomani del ritorno a casa con la figlia appena nata. “Hospital diaries” scrive la neomamma bis a corredo della rassegna che, in due ore, ha già conquistato più un milione di follower incantati dalla splendida famiglia.

Una famiglia che adesso, con il ritorno a casa di mamma, papà e sorellina, può dirsi davvero al completo, finalmente riunita al primogenito Leo, entusiasta fratello maggiore di una bimba ancora osservata con qualche perplessità ma già al centro del suo cuore. “Lellino è un pochino nero”, ha scritto Chiara nelle foto che mostrano il bambino mentre spiega ai genitori di non voler dare un bacetto alla sorellina “perché gliel’ho già dato”…. Mamma e papà, però, hanno saputo trovare un rimedio alla normale gelosia del loro Leo: un bel peluche di Sonic, il suo personaggio preferito, come regalo da parte della sorellina Vittoria che, intanto, dorme beata e bellissima tra le braccia di mamma.

Chiara Ferragni ringrazia il personale medico della clinica Mangiagalli

Una volta a casa, Chiara Ferragni ha voluto dedicare diverse storie per ringraziare il personale medico del Mangiagalli e del reparto Santa Caterina di Milano in cui è avvenuto il parto della sua Vittoria. “Ci siamo trovati benissimo”, ha puntualizzato la neomamma.

La clinica milanese scelta dai Ferragnez per la nascita della figlia ha una sala parto con la cromoterapia. La luce biodinamica è una soluzione innovativa per il miglioramento delle sale parto, grazie alla quale gli ambienti diventano più rilassanti e favoriscono il benessere della futura mamma, del bambino e anche del personale medico. In pratica, questo tipo di illuminazione permette di sincronizzare l’ambiente interno con l’orologio biologico di ogni individuo, così da influenzare positivamente il ritmo sonno-veglia, l’umore e la frequenza cardiaca.