La figlia di Chiara Ferragni in ospedale

Ore di apprensione oggi per Fedez e Chiara Ferragni, che hanno portato la figlia Vittoria in ospedale. La bambina, di 7 mesi, aveva la febbre molto alta e non respirava bene, come ha fatto sapere la mamma sui social.

Adesso la piccola Vitto è tornata a casa, dopo tutti gli accertamenti, ed è sotto osservazione dei genitori. "Siamo tornati dall'ospedale" ha scritto su Instagram Chiara Ferragni, spiegando quanto accaduto: "Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po' di disidrtazione, quindi siamo andati al pronto soccorso. Adesso dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa".

"Siamo tornati da 40 minuti dall'ospedale, eravamo lì da stamattina - ha poi aggiunto tra le Stories, senza fornire ulteriori dettagli a proposito della malattia che ha colpito la piccolina - Tutta la notte Vittoria ha dormito male, aveva febbre, tanta tosse, respirava male, era disitratata ed intasata. Ha fatto controlli e flebo e ora la teniamo sotto osservazione a casa".

Passata la paura, l'imprenditrice digitale ha tranquillizzato i follower e pubblicato alcuni scatti della bimba, in ospedale. Questa sera a casa Ferragnez il menu prevede tante coccole per lei.

Vittoria Ferragni, adorata dai follower dei Ferragnez

Vittoria, sette mesi, è nata precisamente il 23 marzo e da allora è protagonista dei profili social di mamma e papà diventando presto adorata dai trenta milioni di follower della coppia. E' la sorellina di Leone, nato invece tre anni fa. Paffuta e biondissima, ha i colori di mamma ma i lineamenti sembrano quelli di papà Fedez. Per i seguaci dei Ferragnez la piccolina è già un mito.