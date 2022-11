Leone commenta il suo nome, Chiara Ferragni: "Morta"

A casa Ferragnez non ci si annoia mai. Leone e Vittoria sono un portento di allegria e tenerezza e il popolo dei social si diverte a seguire le loro avventure quotidiane. L'ultimo divertente aneddoto lo regala il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, come fa sapere in un video su Instagram la mamma.

Mentre è sul divano, in un momento di beauty routine, l'imprenditrice digitale racconta il siparietto con il figlio di qualche minuto prima: "Ero con Leo, stavamo cercando di trovare un nome a questo suo peluche gigante, di un orso bianco, che ha da anni. Gli ho chiesto come voleva chiamarlo e mi dice 'albero di Natale'. Gli dico 'amore, albero di Natale non è un nome da orso'. Lui mi guarda e mi fa: 'Mamma, tu mi hai chiamato Leone e io non sono un leone'. Morta". "Severo ma giusto" commenta la sorella Valentina, zia di Leone, mentre i follower non trattengono le risate.

Il video pubblicato da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni spiega i nomi dei figli

Questa estate Chiara Ferragni, rispondendo ad alcune domande su TikTok, aveva spiegato la scelta dei nomi Leone e Vittoria per i suoi figli, iniziando dal primogenito, nato nel 2018: "Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell'amore questo tatuaggio. Mi sentivo un po' una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto". Infine su Vittoria: "È stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po' maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita".