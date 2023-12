Chiara Ferragni, è il primo vero crollo? Ecco i grafici, quanti follower ha perso

Dopo giorni di silenzio Chiara Ferragni è tornata su Instagram. Niente trucco, via gli abiti fashion e le borse griffate immancabili nei suoi contenuti social sempre elogianti un'immagine pressoché perfetta: con indosso un maglioncino grigio, i capelli legati e un'espressione corrucciata fino all'avvilimento, l'imprenditrice ha ammesso di aver fatto "un errore di comunicazione" nel progetto che l'ha vista coinvolta con Balocco per i pandori griffati a suo nome e multata dall'Antitrust, promettendo di devolvere all'Ospedale Regina Margherita un milione di euro per sostenere le cure dei bambini.

Ma che succederà adesso? Difficile prevedere se e come l'immagine e la reputazione di Chiara Ferragni e del marchio che porta il suo nome subirà ripercussioni nell'ambito di quello che pare il primo vero grande crollo mediatico subito nella degli ultimi tempi. Molti in questi giorni hanno ricordato un altro importante inciampo suo e di Fedez ai tempi della controversa festa di compleanno organizzata in un supermercato, ma stavolta la situazione sembra diversa soprattutto per il riferimento alla beneficenza rivolta ai bambini malati e che, in realtà, era del tutto slegata dalla vendita dei singoli pandori. Un dato subito individuabile sono i numeri dei suoi follower, calati in queste ore anche se in modo molto irrisorio.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni dopo il caso Balocco

A dare un'idea di quanti follower abbiano abbandonato il profilo Instagram di Chiara Ferragni dal giorno della notizia della multa dell'Antitrust a oggi è il sito di analisi dati Not Just Analytics. Giovedì 14 dicembre, il giorno prima della multa dell'Antitrust, il profilo social contava 29.732.266 follower. Poi i numeri hanno subito una evidente discesa di 29.715.449 nelle ore subito successive alla notizia del provvedimento. In sostanza, gli unfollower che hanno smesso di seguire la pagina personale di Chiara Ferragni sono 16.817: un numero decisamente esiguo rispetto all'immenso esercito di persone che misura la portata della sua popolarità che comunque, al di là dei numeri, ha subito un colpo importante dalla vicenda che lei ha definito ingiusta. "Impugnerò il provvedimento dell'Agcom perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto" ha ribadito Ferragni nell'ultimo video di scuse: "Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo". Tempo al tempo per comprendere l'entità di quel "qualcosa".