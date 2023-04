Chiara Ferragni a 15 anni ai Caraibi, la frecciata: "Eh sì, proprio venuta dal nulla"

Chiara Ferragni fa un tuffo nel passato e pubblica su Instagram la foto di una vacanza ai Caraibi fatta quando aveva 15 anni, insieme alla famiglia, che oggi la fa sorridere. Bandana rosa e treccine bionde, stesso sguardo fiero, e un bikini azzurro con topolino. "Morta per questa foto di me a 15 anni, in Repubblica Dominicana, che cerco di assomigliare a Christina Aguilera" scrive divertita e accanto al post esplode l'ironia: "Oggi è Christina Aguilera che vuole assomigliare a te".

Tra tanti complimenti e risate, però, non manca chi fa polemica. "Una Chiara più in carne, meglio con un po' di ciccia" scrive qualcuno, calcando la mano sull'attuale magrezza dell'imprenditrice digitale, mentre altri puntano il dito sulle origini non proprio umili: "Eh sì, proprio venuta dal nulla - si legge tra i commenti - A 15 anni nella Repubblica Dominicana, io a 15 anni non avevo neppure il motorino". Parole che alludono a una solida base economica da cui sarebbe partita Chiara Ferragni per arrivare a costruire quello che oggi è un vero e proprio impero fra brand e importanti ruoli ricoperti.

Non c'è bisogno di replicare, a difendere la diretta interessata ci pensano i follower più fedeli: "Quindi uno ricco di famiglia non può fare niente di buono perché niente è merito suo? - tuona un utente - Non mi sembra che lei abbia mai detto di essere venuta dal nulla". E un altro fa eco, scrivendo la parola fine a una sterile polemica: "La giovane Chiara Ferragni guardava già avanti verso i suoi grandi obiettivi. Raggiunti".

Il post di Chiara Ferragni