Chiara Ferragni scatenata: weekend con amici (e la foto bollente dalla spiaggia)

Chiara Ferragni sempre più sexy. Dopo l'addio al marito Fedez - che nel frattempo si sta consolando con la giovane modella francese Garance Authie - l'influencer sta provando a distrarsi tra giornate in spiaggia e pomeriggi insieme ai figli. Proprio in occasione di un weekend a Forte dei Marmi, l'imprenditrice 37enne ha condiviso uno scatto bollente dal bagnasciuga.

Ferragni si è immortalata stesa sul lettino e ha fotografato il fisico asciutto vestito solo degli slip del costume. Un modo per celebrare il suo corpo. Da sempre del resto ha rivendicato la libertà di esporlo quanto e come vuole. In passato l'imprenditrice fu tra le promotrici del movimento "free the nipple", letteralmente "libera il capezzolo", che andava contro la censura dei capezzoli femminili su Instagram. Con Chiara in questi giorni sulla riviera toscana ci sono anche i figli Leone e Vittoria, di 6 e 3 anni, avuti dall'ex marito. Presenti con lei anche alcuni degli amici storici, pronti a farla distrarre con un po' di spensieratezza dopo un anno così difficile.