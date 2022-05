Le foto della cena di compleanno di Chiara Ferragni (e il romantico pensiero di Fedez)

È un weekend intenso quello che Chiara Ferragni sta trascorrendo a Palermo insieme alle persone giunte in terra siciliana per festeggiare i suoi 35 anni.

Dopo la cena che ha preceduto il tradizionale brindisi di mezzanotte, l'imprenditrice ha proseguito la giornata da turista, all'insegna della visita dei luoghi storici del luogo insieme a una guida. Palazzina Cinese, Palazzo Butera alla Kalsa, Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina hanno fatto da sfondo alle foto pubblicate sui social che sono stati ancora vetrina della splendida cena che si è tenuta in serata, con tutti gli invitati chiamati a sedere attorno ad una tavola imbandita nella sontuosa sala di Villa Igiea, presso Rocco Forte Hotel.

La cena di compleanno e il pensiero di Fedez

In total black, con una lunga gonna nera, micro top e guanti trasparenti arricchiti da dettagli luminosi, Chiara Ferragni ha brillato tra gli invitati alla sua festa, a cui hanno presenziato anche i figli Vittoria e Leone, elegantissimi nei loro abitini sartoriali. Presente, naturalmente, anche Fedez che a lei ha dedicato ogni premura, già espressa nei giorni scorsi con una dedica nel giorno che ha ricordato la celebre proposta di matrimonio all'Arena di Verona, e adesso ribadita in un nuovo biglietto.

"Grazie per essere la mia roccia, la compagna di viaggio migliore che si possa desiderare. Grazie per essermi stata accanto in questo momento difficile. Per sempre tuo, F", si legge nel biglietto del marito, scritto su un foglio intestato con il nome di una nota gioielleria che lascia immaginare la natura di un prezioso regalo di compleanno.

