Chiara Ferragni praticamente nuda, il commento hot di Amazon Prime Video

Chiara Ferragni condivide molte foto e storie sui suoi social, alcune sono anche molto provocanti. L'imprenditrice non si è mai lasciata scoraggiare, o toccare particolarmente, dai commenti negativi (che sono molti), anzi, ha iniziato a scherzarci sopra. Ieri sera ha condiviso degli scatti vestita con una tutina di pizzo e un paio di stivali neri.

"Ready for your judgement" (pronta per il vostro giudizio) queste le parole che accompagnano gli scatti dell'influencer che ci aveva visto lungo.

La reazione dei follower

I commenti sono molti, ma meno cattivi di quanto ci si potrebbe aspettare, alcuni hanno sottolineato che non le sta bene, altri l'impossibilità che non abbia freddo, un'utente ha sottolineato "Tanta fatica per infilarlo alla fine uscivi nuda era più semplice no?" e "Sei una bellissima donna.. ma quello che tu rappresenti non è la realtà della vita..delle donne 'normali'".

Il premio al commento migliore arriva però dal profilo ufficiale di Amazon Prime Video, dove è possibile vedere la serie tv sui Ferragnez, "The judgement is in that these are making us sweat…and it’s literally winter" ovvero "Il giudizio sta nel fatto che queste (foto) ci stai facendo sudare... ed è inverno". Insomma un commento un po' hot per la piattafoma streaming che però è stata apprezzato dal pubblico del social: ha oltre 4mila mi piace.