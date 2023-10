Chiara Ferragni in gita da sola con i figli, l'assenza di Fedez si nota e lei spiega perché

Per Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria, l'agriturismo che sorge a Lenna, vicino Bergamo, immerso nella natura tra animali al pascolo e coniglietti da coccolare, è "il loro posto felice". Lo scrive lei stessa a corredo dell'ultimo post, raccolta degli scatti più significativi di una giornata che ha donato tanta serenità dopo il periodo complicato dovuto ai problemi di salute di Fedez. Una passeggiata sui pony, un pranzo all'aria aperta, i sorrisi dei bambini che raccontano la gioia di vivere un'esperienza a stretto contatto con gli animali della fattoria sono le scene descritte dalle foto e commentate dagli utenti che apprezzano la condivisione, ma non mancano di notare l'assenza di papà Fedez.

"Manca solo il nostro Fedez e poi sarà perfetta la giornata", scrive qualcuno a corredo della rassegna fotografica, osservazione a cui la stessa Chiara risponde con un rassicurante "è ancora a riposo" e un cuore rosso che rafforza la vicinanza al marito in questo momento non semplice. L'imprenditrice è stata accanto al rapper durante tutta la durata del ricovero al Fatebenefratelli di Milano dopo l'operazione per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. "Volevo ringraziare mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, è stata una grande", ha detto lui appena dimesso dalla struttura, sottolineando la serenità del loro rapporto e l'amore che li tiene uniti soprattutto nelle difficoltà.