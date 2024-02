Chiara Ferragni cambia la foto profilo Instagram dopo anni: sola con i figli e senza Fedez

Che succede ai Ferragnez? Ultimamente la coppia sta seminando indizi che vanno nella direzione di una crisi mai confermata e solo vagamente smentita. Segnali che, per la verità, arrivano soprattutto dai social dell'imprenditrice, adesso autrice di un gesto che è stato impossibile non notare. Dopo anni, infatti, per la prima volta Chiara ha cambiato la foto profilo di Instagram e al posto dello scatto di famiglia che mostrava sereni e sorridenti Chiara, Federico e i loro figli Vittoria e Leone, ne è arrivato un altro con gli stessi soggetti meno uno, ovvero Fedez.

Altro dettaglio di un allontanamento nemmeno più tanto latente oppure solo il desiderio di cambiare momentaneamente immagine? Il dubbio è che qualche messaggio nemmeno più tanto sottinteso si annidi dietro la "sparizione" del marito da una foto che costituisce una sorta di simbolo di riconoscimento per l'account. Il cambio arriva poi a qualche giorno da un altro scatto che ha mostrato la mano sinistra dell'imprenditrice senza anelli e, soprattutto, senza fede nuziale. E, ancora, a ridosso delle immagini che hanno documentato la gita in famiglia con sorelle e nonna proprio mentre il marito festeggiava il suo papà da tutt'altra parte. Unica parentesi di normalità "ferragneziana" è stata la cena di coppia a San Valentino, trascorsa senza che alcun post restasse fisso nella home social insieme a dediche d'amore reciproche.

Difficile dire con certezza quale sia la strategia comunicativa messa in atto da Chiara che, a parte foto e messaggi criptici, dopo lo scandalo Balocco non ha più raccontato ai suoi "guys" di sé e del marito. Che invece, a differenza sua, a lei ha fatto spesso cenno. Ultimo in ordine di tempo il riferimento alla diatriba con Selvaggia Lucarelli nella puntata del podcast Muschio Selvaggio con Marco Travaglio. E qualche ora dopo, via la faccia di Fedez dal profilo.