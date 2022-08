Chiara Ferragni sfoggia un perfetto lato b e i fan apprezzano: "Meraviglia delle meraviglie"

"Meraviglia delle Meraviglie"! È solo una delle reazioni dei fan di Chiara Ferragni alla sua nuova foto in costume che mette in mostra il suo perfetto lato b. L'influencer e mamma di due bambini, Leone e Vittoria, durante le sue vacanze a Ibiza in famiglia, ha sofggiato un fisico da urlo in un nuovo set di foto in costume dove insossa un trikini sexy e fucsia, suo colore must, della collezione mare firmata Chiara Ferragni Brand.

La trentacinquenne, che ha dato il via al nuovo mestiere di influencer, con questo nuovo post ha conquistato davvero tutti e se, spesso i suoi look un po' trasgressivi finiscono al centro di polemiche come accaduto con il recente abito ai raggi x che ha scatenato non pochi commenti ironici dei suoi fan e anche diverse critiche, questa volta il trikini della Ferragni ha ottenuto l'apprezzamento di tutti, così come il suo corpo in formissima.

C'è chi la chiama dea, chi la definisce bellissima e anche tantissime ragazze non vedono l'ora di acquistare e indossare questo particolare e super sexy costume del brand Ferragni. Intanto Chiara, che proprio ieri era stata protagonista di un divertentissimo video, già virale, dove Fedez la prendeva in giro facendo finta di essere lei, si sta godendo le sue vacanze estive spagnole in compagnia dei suoi bambini, di suo marito Fedez, della sorella Valentina e di tutti i loro amici in una super villa extra lusso a Ibiza con tanto di pista da bowling e cinema all'aperto.