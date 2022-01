Chiara Ferragni va a cena senza reggiseno. L'ultima lotta social(e) è sdoganare i capezzoli

Se teniamo a mente il fatto che una delle foto più apprezzate dell'ultimo anno "social" di Chiara Ferragni è stata quella in cui l'influencer si mostra solo con i copri-capezzoli (due milioni di like da ottobre ad oggi), capiamo anche perché l'imprenditrice digitale decide ogni volta di alzare l'asticella dell'audacia dei suoi look. Nell'ultimo caso, infatti, l'outfit di ieri sera è privo (anche) degli ormai leggendari copri-capezzoli, limitandosi ad essere una brillantissima retina intarsiata sì di brillanti, ma senza biancheria intima sotto. Così la 34enne si è presentata alla cena in chalet a base di formaggi, fonduta e bollori vari con gli amici e il marito Fedez, durante una vacanza in Svizzera.

La lotta social(e) per sdoganare i capezzoli

Mai Ferragni si era spinta a tanto, sebbene una delle battaglie social(i) più calde degli ultimi mesi sia stata proprio quella di sdoganare i capezzoli delle donne esattamente come quelli degli uomini: molte utenti infatti hanno fatto notare come, sulle piattaforme e non solo, venga tradizionalmente usato un doppio standard tra i capezzoli degli uomini e quelli delle donne. Da una parte la possibilità per i maschi di sfoggiare il loro petto, dall'altra la mancata possibilità alle ragazze di fare lo stesso col loro seno, pena la censura. Una lotta a cui oggi si accoda anche la regina delle content creator, negli ultimi tempi attentissima - con lungimiranza, personale ma anche professionale - ai trend delle generazioni più giovani. E verso cui sembra virare anche l'azienda di Zuckerberg, vista l'insolita mancata rimozione della fotografia. Ora - considerata l'eco di Ferragni&co - non resta che cotante istanze approdino dal mondo virtuale a quello reale.