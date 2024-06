Chiara Ferragni "assalita" dai fan a Capri. Poi la frecciata a Fedez: i video

Mentre si scontrano versioni contrastanti sul presunto, o meno, ricovero di Fedez in ospedale (il settimanale Oggi ha smentito la notizia riferendo quanto riportato da persone dello staff del rapper) non si ferma il gossip intorno ai due. Se Fedez starebbe, ma potrebbe anche essersi già lasciato, con Garance Authie, Chiara Ferragni avrebbe un flirt in corso con un medico ortopedico originario della Versila e proprio a lui sarebbero dovuti i frequenti viaggi in Toscana (l'influencer avrebbe, dunque, messo da parte Tony Effe?).

In questo marasma, in cui bisogna inserire anche il divorzio, l'affidamento dei figli, gli avvocati e le accuse di truffa (per lei) e rissa (per lui), i due hanno iniziato a farsi la 'guerra' sui social. Lei condividendo frasi, lasciando commenti e pubblicando storie nelle quali punzecchiava l'ex; lui, invece, mostrandosi in compagnia della nuova compagna, senza alcun problema, pubblicando una canzone, Sexy Shop, nella quale è evidente che parli di Ferragni e poi rilasciando dichiarazioni pesanti sulla loro relazione che ha definito "tossica". Un tira e molla che sta suscitando enorme chiacchiericcio intorno ai due e che inevitabilmente condizionerà il divorzio (anche se ufficiosamente i due non si vorrebbero fare la guerra).

In questi giorni Chiara si trova a Capri con il suo fedele gruppo di amici. Una vacanza all'insegna del divertimento ma anche del relax. E così tra una cena esclusiva e una colazione vista mare Ferragni non si sottrae né a scattare foto con i suoi fan che, come scrive Chiara Piscedda, l'hanno "assalita" e anche dal lanciare una nuova frecciata a Federico. Nel gruppo non poteva mancare Angelo Tropea, amico fidato di Ferragni da sempre al suo fianco e che lei, amorevolmente, chiama "maritino".

I due sono legati ormai da anni, dal 2013 al 2018 Tropea è stato anche pr e marketing manager per il Chiara Ferragni Brand; da alcuni anni, invece, è il direttore marketing di The Rome Edition. Un'amicizia indissolubile come dimostra anche una delle ultime storie di Ferragni. I due erano in discoteca, stavano ballando, e lei a corredo del filmato ha scritto: "Always with my 'husband' Angelo Tropea", ovvero "sempre con mio marito Angelo". Un chiaro messaggio rivolto a Federico che è stato davvero suo marito, ma il "sempre" - con lui - non è più un'opzione.

