Chiara Ferragni: "Vi racconto la mia giornata tipo"

Trentacinque anni, un marito, due figli, un patrimonio che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni e 27 milioni di follower. Sono i numeri di Chiara Ferragni, l'influencer italiana più seguita al mondo. Ma come si traducono tante responsabilità nella vita quotidiana? O meglio, qual è la giornata tipo dell'imprenditrice digitale? A raccontarlo è lei stessa in un video pubblicato su TikTok che ha raggiunto oltre 700mila visualizzazioni (sempre a proposito di numeri).

Sono stati proprio i follower a chiedere a Chiara come sono strutturate le sue giornate. E lei ha prontamente risposto. "Ogni giornata è diversa", assicura. Ma l'obietto è sempre quello di equilibrare vita privata e vita professionale. "Cerco sempre di bilanciare il mio lavoro con l'essere mamma di due bambini - prosegue - sono aiutata naturalmente dalla tata, dai miei suoceri da mia mamma eccetera, ma quando riesco mi piace passare tempo con loro. E sono davvero fortunata a poterlo fare, ad avere un lavoro in cui sono la boss di me stessa e quindi posso decidere io i miei orari, giorno per giorno".

Quindi Ferragni passa al dettaglio. "Ci sono giornate a Milano d'ufficio e, in questo caso, di solito se non ho grossi progetti imminenti cerco di fare metà giornata con i bambini e metà in ufficio - confida- Preferisco di solito fare la mattina in ufficio e poi stare coi bambini al pomeriggio, andare al parco o portarli da qualche parte. Poi ci sono giorni di set, per cui scatto diverse campagne fotografiche perché sono testimonial di diversi brand oltre al mio brand. Ci sono set days da quattro ore, fino a dodici ore al massimo. E quindi queste giornate sono principalmente passate sul set".

Ci sono poi giornate più impegnative, racconta Chiara. Ovvero quelle dedicate ai viaggi di lavoro. "Sono giorni che servono per scattare altre campagne oppure fare filming di diversi progetti - conclude - tra cui la serie tv (non vedo l'ora che vediate la seconda stagione)". Tra questi viaggi, anche quelli relativi alle fashion week, come l'ultima, ovvero quella di Parigi, in cui a seguirla sono stati anche i bimbi e il marito Fedez, almeno per due giorni.