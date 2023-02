Chiara Ferragni, gita con i figli e c'è anche il papà di Fedez: segnali di pace?

Finita l'avventura sanremese, Chiara Ferragni si sta concedendo qualche giorno di totale relax. Rientrata a Milano domenica, subito dopo il Festival, l'imprenditrice digitale sta trascorrendo tutto il suo tempo con i figli e gli amici più stretti. Non si vede invece Fedez, con cui la crisi sembra ormai sempre più conclamata.

Oggi ha scelto uno dei suoi posti del cuore per passare una giornata lontana dal clamore mediatico e godersi i suoi bambini, un agriturismo a Lenna - appena fuori Bergamo -, tra le montagne, dove il contatto con la natura e gli animali è davvero immersivo. I Ferragnez vengono spesso qui, ma stavolta Fedez non c'è. Con Chiara, Leone e Vittoria, però, c'è Franco, il papà del rapper, che compare tra le storie Instagram della nuora. La sua presenza potrebbe far pensare a un segnale di pace con il marito - trincerato da giorni dietro a un silenzio social che la dice lunga - oppure potrebbe anche significare che per il momento i bambini non sappiano ancora nulla di questo momento difficile dei genitori e il fatto che ci sia il nonno rende tutto quotidiano e tranquillo.

Né Chiara Ferragni né Fedez hanno ancora mai parlato pubblicamente di questa situazione, senza confermare ma neanche smentire le voci che li vorrebbero addirittura vicini alla separazione. Di certo c'è che lei non ha gradito il bacio tra il marito e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston - teatrino discutibile che le ha senza dubbio rubato la scena - e che non lo abbia voluto incontrare dopo la finale. Il resto è un vortice di rumors e supposizioni, ma un clima così gelido tra loro non si era mai visto.

Chiara Ferragni in gita con i figli e il suocero, le foto su Instagram