Chiara Ferragni, le foto della gita sulla neve con i bimbi (e non c'è traccia di Fedez)

Chiara Ferragni ce lo aveva annunciato ieri che avrebbe trascorso la giornata di oggi lontana da tutto e da sola con la sua famiglia. E se noi avevamo immaginato che con "famiglia" Chiara intendesse quella composta da lei, Fedez, Leone e la piccola Vittoria, ci siamo dovuti ricredere perché l'imprenditrice digitale, ancora fresca di scandalo pandoro Balocco, ha snobbato suo marito - con cui secondo le indiscrezioni sarebbe in crisi profonda - per passare una giornata sola con i suoi figli, sua mamma Marina di Guardo e sua sorella Valentina Ferragni facendo tutti insieme una gita sulla neve.

Come lo sappiamo? Ce lo ha mostrato lei stessa con una serie di scatti che sono prontamente arrivati sui social e che Chiara non vedeva l'ora di pubblicare data la sua recente e prolungata assenza da Instagram. Ed ecco che a fare capolino sul suo profilo, proprio dopo quel video di confessione dove Chiara faceva un mea culpa per i suoi errori di comunicazione nella pubblicità ingannevole del pandoro Balocco, arriva un nuovo post che è in perfetta linea con la nuova poetica Ferragni: quella di puntare tutto e solo sui valori della famiglia.

Così, sono arrivate stories e foto che mostrano una Chiara più che sorridente mentre gioca sulla neve con i propri bimbi. Una giornata di puro divertimento e coccole tra giochi sulla neve e scivolate con lo slittino. In più c'è stata una bellissima sorpresa per i piccolo Ferragnez che hanno potuto conoscere di persona i loro beniamini, Me contro Te. Ma se dalle immagini traspare amore, armonia e serenità, sappiamo bene che Chiara non se la sta passando affatto bene e non solo per le accuse di truffa aggravata ricevute e per quella reputazione che si sta sgretolando sempre di più ma anche perché sarebbe in crisi profonda con suo marito Fedez. E non è un caso che del rapper milanese non ci sia traccia in questa giornata dedicata agli affetti più cari. Un altro segno che tra i due sembra ci sia più che un "grossa frizione" e qualcosa ci dice che, se i Ferragnez erano riusciti a resistere dopo il caos post-Sanremo dello scorso anno, chissà se ce la faranno questa volta.

Intanto Chiara, per evitare polemiche, ha tolto la possibilità di commentare i suoi post.