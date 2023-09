Chiara Ferragni vs Giulia De Lellis, è guerra social: gli insulti, i like sospetti e i follow rimossi

Si sa, sui social non si può mai stare tranquilli, soprattutto se ci si chiama Chiara Ferragni o Giulia De Lellis. Proprio queste due influencer, infatti, due dei nomi più di spicco del panorama social contemporaneo, sono state protagoniste di un dissing piuttosto forte che ha portato a una guerra social a colpi di insulti nascosti, like sospetti e follow rimossi. Tutte mosse che mostrerebbero quanto le due non si sopporterebbero affatto e quanto siano disposte a fare di tutto per denigrarsi a vicenda. Ma partiamo dal principio.

È iniziato tutto quando Giulia De Lellis ha commentato la recensione di Selvaggia Lucarelli sulla puntata di The Ferragnez dedicata a Sanremo prendendo palesemente in giro la Ferragni (poi rimuovendo la storia in questione) e schierandosi dalla parte di Selvaggia che, nel suo lungo post sui Ferragnez, non ha fatto altro che definire Chiara e Fedez due lagne brave solo a frignare, in riferimento all'episodio su Sanremo pubblicato da Prime Video.

Dopo il post di De Lellis, che affermava di essere stata particolarmente divertita dal commento ironico di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez, sono arrivate le prime risposte di Chiara e Fedez che, attraverso dei like piuttosto palesi su twitter, hanno sottolineato la loro opinione di Giulia e confermato che tra i Ferragnez e De Lellis non ci sono affatto buoni rapporti.

La battaglia social tra le influencer è continuata con Giulia che ha risposto a tono ai Ferragnez con una storia sarcastica dove ha scritto: "Ops ho riso ad alta voce" e subito dopo è arrivata la risposta di Chiara Ferragni che ha messo like a un tweet rivolto palesemente al commento di De Lellis definito "poco solidale, misogino e acimonioso".

E anche Fedez ha deciso di schierarsi, ovviamente dalla parte di sua moglie con un like a un altro tweet rivolto a Giulia che diceva: "Ma parlaci un po' dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?".

E, dopo tutto ciò, i tre hanno smesso di seguirsi sui social. La guerra è iniziata, ora non resta che aspettare la prossima battaglia.