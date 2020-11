La ex fidanzata di Fedez scrive a Chiara Ferragni: boom di like per lo scambio social

Chi lo dice che tra due donne debba prevalere il risentimento e la gelosia quando il passato di una e il presente dell’altra sono accomunate dallo stesso uomo? Il gesto di Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, all’indirizzo social di Chiara Ferragni, moglie del rapper, è un esempio che scardina lo stereotipo di una certa rivalità femminile, trovando d’accordo una notevole schiera di follower entusiasti dello scambio di cortesie virtuali.

Qualche ora fa l’imprenditrice digitale ha condiviso sul suo account Instagram un video dal titolo “Essere donna nel 2020”. Tema del monologo è stata la complicata realtà in cui si trovano a vivere le donne ancora oggi: “La nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale, le donne vengono giudicate in maniere differenti", ha esordito Chiara proseguendo in un discorso che alla fine ha esortato tutti a prendere posizione per cambiare la situazione: “Questa è una battaglia che dobbiamo vivere e combattere tutti noi insieme. Spero che questo mio pensiero venga accolto e aiuti a capire i piccoli errori di giudizio che tutti facciamo nel quotidiano e cercare di cambiare le cose per costruire una società migliore per tutti noi e per tutte noi. Adesso è proprio il momento”.

Tra i più di 4 milioni di follower che hanno visualizzato il filmato c’è stata anche Giulia Valentina che non ha esitato a esprimere il proprio apprezzamento alle sue parole.

Il commento di Giulia Valentina e la risposta di Chiara Ferragni

Una serie di emoticon di applausi sono stati i simboli rilasciati da Giulia Valentina alle parole di Chiara Ferragni che, dal canto suo, ha replicato alla ex fidanzata del marito con un cuore e il simbolo del suo ringraziamento. Uno scambio di messaggi che è piaciuto molto ai fan: “Sempre bello vedere donne che si supportano”, ha scritto qualcuno; “Giulia Valentina sei sempre stata grande , avresti potuto cavalcare l’onda ancora anni fa con servizi, interviste , ospitiate ecc ma sei rimasta nel tuo, ti meriti il meglio”, ha aggiunto qualcun altro, parte della numerosa schiera di persone contente di notare il cortese botta e risposta tra le due donne.

La storia d’amore tra Fedez e Giulia Valentina

Fedez e Giulia Valentina, blogger e influencer torinese, sono stati insieme per tre anni, dal 2013 al 2016. La loro storia d’amore è finita per motivi mai precisati e quando l’ex fidanzato ha iniziato la relazione con Chiara Ferrgani che poi ha portato al matrimonio, è sempre rimasta al suo posto senza mai commentare la vita sentimentale della nuova coppia. Nulla si sa sulla sua vita privata, sempre tenuta al riparo dalle cronache mediatiche.