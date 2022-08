Chiara Ferragni ieri e oggi, il confronto con mamma Marina e l'incredibile somiglianza con Vittoria

"The circle of Life". È così che Chiara Ferragni celebra tutta la meraviglia della vita che scorre. Mettendo a confronto una foto del suo passato con una del suo presente, la regina delle influencer si guarda indietro per vedere com'era ieri e si guarda oggi allo specchio per vedere com'è diventata. Da bimba a donna, da figlia a mamma. Così Chiara Ferragni si lascia andare a un momento tra il nostalgico e l'emozionante realizzando che quella che era solo una bambina bresciana con due sorelle come migliori amiche, oggi è una donna, un'impreditrice, una moglie e una madre di due bellissimi bambini, Leone e Vittoria.

E così, mettendo vicine due foto, nelle sue stories Instagram, una vecchia che la ritrae, neonata, tra le braccia di una giovanissima Marina Di Guardo e una odierna dove a tenere in braccio sua figlia, è proprio lei, l'influencer e moglie di Fedez racconta la storia della sua famiglia e mostra tutta la bellezza del tempo che scorre e che trasforma tutto ciò che ha tra le mani.

E, guardando attentamente gli scatti, la somiglianza con la piccola Vittoria diventa evidente, due bimbe bellissime, biondissime e con un caratterino da lasciare il segno e chissà che la piccola Vitto, un giorno, non aggiunga a questo splendido quadretto di famiglia, anche la sua di foto da mettere a confronto con quella di mamma Chiara e quella di nonna Marina.