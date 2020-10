Chiara Ferragni, le prime foto col pancino: è al quarto mese

É raggiante Chiara Ferragni, che arrivata quasi al quarto mese di gravidanza inizia a condividere sui social le prime foto con il pancione, o meglio, pancino. Sì, perché per il momento si vede appena, come mostra in una foto pubblicata domenica: in intimo, davanti allo specchio, Chiara sfoggia il ventre leggermente rigonfio. "Uno dei primi scatti del mio bambino" scrive su Instagram, aggiungendo la data: 9 settembre, all'inizio dell'undicesima settimana.

Chiara Ferragni al quarto mese di gravidanza

Un mese dopo qualcosa si inizia a vedere. Nell'ultimo scatto social, infatti, l'imprenditrice digitale indossa un abito giallo che le fascia la pancia, mentre lei l'accarezza con amore. "La mamma più bella" commenta sua sorella Francesca, impaziente di conoscere il secondo nipotino... O nipotina. Dopo Leone, infatti, mamma e papà sarebbero felici di avere una femmina. Ancora nessuna news sul sesso, ma nel frattempo Chiara continua a condividere la crescita del bebé, ora grande come un limone.