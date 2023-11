Chiara Ferragni in India nell'hotel extra lusso (che non si può prenotare su Booking): le foto

Finalmente in India. Chiara Ferragni aspettava da mesi questo viaggio, inizialmente in programma a ottobre e poi rimandato a causa dei problemi di salute di Fedez. "Era da poco uscito dall'ospedale, non lo avrei mai lasciato solo" ha fatto sapere l'imprenditrice ai follower appena atterrata a Nuova Delhi.

Insieme a lei ci sono alcuni dei suoi amici più cari e collaboratori, come Angelo Tropea, Manuele Mameli, Giulia Tornatore e la sua grande amica persiana Pardis Zarei-Pappas, che l'ha raggiunta direttamente nella capitale indiana. L'allegra crew ha scelto uno degli hotel più lussuosi della città, il The Imperial New Delhi, che Chiara Ferragni mostra tra le sue ig stories. Saloni eleganti, piante rigogliose, mobili d'epoca e lampadari maestosi. "Amo il nostro hotel" scrive, affascinata dall'architettura indiana.

Curiosando su Booking per trovare altre immagini, però, ci si imbatte in qualcosa di curioso. "Ci dispiace, ma al momento questa struttura non accetta prenotazioni sul nostro sito" si legge. Dunque per riservare una camera lo si deve fare direttamente dal loro sito (evidentemente non hanno bisogno del motore di ricerca più famoso e utilizzato al mondo, ndr). In questi giorni il prezzo parte dai 45 mila INR (la rupia indiana, moneta locale) a notte, che sono circa 500 euro. Per la sua prima volta in India Chiara Ferragni non ha badato a spese.

Dopo i primi giorni nella capitale, l'imprenditrice si è spostata in un'altra città, Jodhpur. E anche qui l'albergo non è da meno, per non parlare dell'accoglienza che il personale le ha riservato, con musica e petali di fiori sparsi sul tappeto rosso delle scale al loro ingresso, come si fa per le regine.