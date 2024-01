Com'è cambiata la fiducia negli influencer dopo il caso Ferragni-Balocco

La vicenda mediatica e giudiziaria che dalla multa dell'Antitrust in poi ha coinvolto Chiara Ferragni (oggi indagata per truffa per i pandori e le uova di Pasqua griffati a suo nome, nonché per le bambole Trudi) ha scosso non poco il mondo dei cosiddetti influencer. Ma quanto e fino a che punto i follower hanno mutato il loro approccio rispetto al mezzo social e ai suoi protagonisti in conseguenza dei fatti tanto discussi? Quale sarà il futuro dell'imprenditoria digitale su cui anche il governo ha promesso di intervenire con una norma che regoli le attività commerciali che avranno anche uno scopo benefico?

A queste domande ha risposto un'analisi nata dalla collaborazione di due start up romane, IZILab Srl e Polis Politcs s.r.l., la prima specializzata nel social listening e nell'elaborazione e visualizzazione di grandi moli di dati (big data), la seconda volta a promuovere l'educazione delle giovani generazioni attraverso la creazione di contenuti social su temi e dinamiche sociali e internazionali.

Secondo l'indagine lanciata da Polis Politics sui loro follower di Instagram (oltre 13 milioni) con una età media inferiore ai 30 anni, per il 77% il caso Ferragni-Balocco non ha cambiato la fiducia nei confronti del mondo degli influencer e solo il 22% ha ammesso di riporre adesso meno fiducia. L'1%, invece, ha risposto di averne incrementato il peso. Se questa vicenda avrà conseguenze sul futuro del mondo degli influencer? Poche, dice il 59%, mentre il 35% crede che nulla cambierà a fronte di un 6% certo che il caso decreterà la fine degli stessi. Per quanto riguarda una maggiore regolazione del mercato degli influencer, l'86% degli intervistati è favorevole.

Inoltre, l'indagine di IZILab sulla piattaforma X dal 16 dicembre 2023 (giorno seguente alla notizia della multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta) alla data odierna, ha registrato un engagement sulla vicenda altissimo con toni che condannano Ferragni per oltre il 25% di ingaggio e un sentiment negativo del 70%.