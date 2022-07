Chiara Ferragni continua a provocare. I (finti) pantaloni mettono in mostra il lato b

Chiara Ferragni continua a provocare con un nuovo look super trasgressivo che, questa volta, al posto del seno, mette in mostra il lato b. In trasferta a Parigi (con sua sorella Valentina), dove è appena iniziata la settimana dedicata all'Haute Couture, la Ferragni sta dando il meglio di sé spaziando tra look più sobri e super chic e oufit decisamente più aggressive e osé. Proprio dopo aver stupito tutti mostrando il seno nudo coperto solo da un reggiseno di cristalli, nel secondo giorno della Settimana dell'Alta Moda, l'influencer e moglie di Fedez osa ancora con dei pantaloni-non-pantaloni che lasciano in bella vista un perfetto lato b, coperto solo da due tasche nere appoggiate sui glutei.

La mamma di Leone e Vittoria, infatti, ha scelto un oufit targato Mugler per questo secondo giorno di sfilate di alta moda che vedrà protagonisti Chanel e Giorgio Armani Privé, definendosi, appunto, una "Mugler Baby". Chiara, infatti, ha deciso di onorare questo marchio che vede la direzione creativa di Casey Cadwallader e che le dà l'opportunità di continuare a far parlare di sé e provocare.

Non sono mancati i commenti di apprezzamento da parte dei fan della Ferragni che hanno adorato questa versione più "aggressive" di Chiara definendola super sexy, iconica e sorprendente.