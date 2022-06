Chiara Ferragni, la foto con Liliana Segre: "Un piacere conoscerla di persona"

"Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito": scrive così Chiara Ferragni a margine della foto che la mostra con la senatrice a vita durante il loro incontro avvenuto a Milano.

Raggiunto da oltre centomila like e da migliaia di commenti entusiasti già dopo appena un'ora dalla pubblicazione, la foto segue di qualche settimana l'invito che la 91enne milanese, sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio nazisti, aveva rivolto all'imprenditrice digitale a margine della sua ultima visita al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, lo stesso da cui partivano i treni carichi di ebrei e deportati politici diretti ad Auschwitz-Birkenau.

"Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano" era stato l'appello che Segre aveva rivolto all'influencer seguita da circa 27 milioni di persone in tutto il mondo, affinché anche i suoi follower potessero essere sensibilizzati sulla tematica. Alla richiesta era seguita la risposta di Fedez: "Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito", aveva scritto in un tweet il marito di Chiara riferendosi al podcast inventato e scritto dal cantante in cui lui e il creator Luis Sal ospitano un personaggio di spicco del costume e dell'attualità. "Lo ringrazio ma preferisco vengano loro in un luogo come il Memoriale. Penso ci siano già stati dei contatti e, data la mia età, mi auguro che la visita avvenga in un futuro prossimo" aveva poi risposto Liliana Segre. Oggi, il gesto di Chiara Ferragni che, senza commentare pubblicamente l'invito della donna, è passata all'azione, incontrandola di persona dopo aver avuto con lei diversi colloqui telefonici.