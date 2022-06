Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah con Liliana Segre: "Una lezione di vita"

Chiara Ferragni e Liliana Segre insieme il Memoriale della Shoah di Milano. A poco più di un mese dall'appello che la senatrice a vita 91enne, sopravvissuta alla deportazione nei campi di sterminio nazista, ha rivolto all'imprenditrice digitale seguita da 27,4 milioni di folllower, ecco arrivare la testimonianza dell'avvenuta visita, raccontata con diverse foto e un video che mostra un momento dell'incontro, risalente ai giorni scorsi ma comunicato sui social solo oggi.

"Qualche giorno fa la senatrice Liliana Segre mi ha portato alla scoperta di un luogo del quale non conoscevo nulla, il memoriale della Shoah a Milano" si legge a corredo del post pubblicato da Chiara Ferragni: "Ascoltare dalla voce di Liliana, come dice lei “da nonna a nipote”, la storia di chi è stato perseguitato in questo luogo a pochi passi da casa mi ha fatto soffrire e soprattutto riflettere. Ho capito quanto le persecuzioni che spesso pensiamo siano lontane da noi nel tempo e nella geografia, si siano invece consumate sotto casa nostra, sotto gli occhi indifferenti di molti nostri concittadini. In questo luogo ho imparato quanto restare indifferenti all’odio e alla violenza, sia a suo modo un gesto ulteriore di violenza e odio. Oggi voglio condividere questa mia esperienza invitando tutti a visitare il @MemorialeDellaShoah a Milano (in Stazione Centrale) per vedere, pensare, agire".

Infine: "Grazie a Liliana che da donna a donna mi ha dato una lezione di vita, di umanità e di attivismo. Diciamo no all’indifferenza" ha concluso Chiara che in meno di mezz'ora ha raccolto oltre 20mila like e svariati commenti di apprezzamento per un gesto che è seguito all'incontro della senatrice nella sua casa di Milano.

Il Memoriale Della Shoah a Milano

Il Memoriale Della Shoah è un luogo simbolo della deportazione degli ebrei e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento e di sterminio. Sorge nella zona sottostante il piano dei binari della Stazione Centrale di Milano, dove furono caricati su carri bestiame i prigionieri in partenza dalle carceri di San Vittore, e comprende 24 binari paralleli da cui, fra il 1943 e il 1945 partirono 20 convogli RSHA: carri bestiame sui quali furono stipati migliaia di prigionieri.

Oggi il Memoriale Della Shoah è un luogo di memoria e di conoscenza che ospita incontri, dibattiti, mostre per ricordare le atrocità del passato e, soprattutto, si creano occasioni di dialogo e di confronto fra le culture e per educare i giovani a superare le barriere linguistiche, culturali, sociali. La scritta "Indifferenza" che compare anche sullo sfondo delle foto di Chiara Ferragni sorge nell'atrio: come si legge sul sito del Memoriale, secondo Liliana Segre, deportata da questi spazi, l'indifferenza proprio è stata il motivo per il quale la Shoah è stata possibile. È un ammonimento iniziale che accompagna i visitatori durante l’intera visita al Memoriale.