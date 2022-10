Liliana Segre: "Chiara Ferragni è per me una nipote affettuosa"

E' una Liliana Segre inedita quella che si è raccontata nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show in onda su Rai Tre con la conduzione di Fabio Fazio. Ad essere toccato nel corso dell'intervista non sono stati solo i temi politici, bensì anche questioni più pop, come l'idea che la senatrice a vita e testimone della Shoa si è fatta di alcune star del mondo dello spettacolo nostrano. Su tutti, Chiara Ferragni e i Maneskin.

Con Ferragni, Segre ha avuto modo di incontrarsi a giugno, quando l'ha accompagnata al Memoriale della Shoa di Milano. "Seppur abituata a un successo continuo da sempre, è stata molto umile. Io ho nipoti solo maschi, ma è stata una nipote affettuosa", ha detto dell'imprenditrice digitale ed influencer italiana più famosa al mondo. E, proprio in merito agli artisti italiani famosi nel mondo, la senatrice ha commentato così anche il successo dei Maneskin: "Il titolo di 'Zitti e buoni' (il brano con cui hanno vinto Sanremo 2021, ndr) è l'unica cosa che non ho capito, rapita troppo com'ero dalla loro immagine - ha confidato - I Maneskin sono ragazzi in gamba, mi piace la loro musica. Non ho capito bene quel ‘Zitti e buoni’ il titolo. Mi interessa, vorrei approfondire, il loro testo. Ma, in linea di massima, sono sempre molto attenta a tutto quello che rappresenta questo fenomeno".