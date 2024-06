Chiara Ferragni, il soccorso della madre Marina Di Guardo: la decisione per la gestione dell' "impero"

Le è sempre stata accanto in ogni momento della sua vita e continua a farlo anche nel pieno del periodo più buio successivo al caso Balocco, alla multa dell'Antitrust, alla fine del matrimonio con Fedez: Marina Di Guardo c'è e continuerà a essere un sostegno imprescindibile per Chiara Ferragni, e da ora non solo da un punto di vista prettamente affettivo, ma anche di gestione dell'impero costruito negli anni.

È il Corriere della Sera, nella sezione Economia e Finanza, a riportare i dettagli sull'ingresso di Di Guardo nella gestione della holding Sisterhood, a cui fa capo il patrimonio della figlia 37enne, ovvero gli immobili (a partire dal superattico) e le società operative Fenice e Tbs. Alla 62enne novarese, di professione scrittrice, è stato attribuito formalmente un pacchetto di ampie deleghe con un atto notarile, decisione che pare un significativo passo verso un ampio riassetto che potrebbe coinvolgere le due società operative Fenice e Tbs con l'approvazione dei bilanci 2023 già colpiti dalla crisi.

I poteri di Marina Di Guardo

La mossa così studiata "ha tutta l'aria di essere un “commissariamento” di Fabio Damato, storico manager che da anni affianca Chiara Ferragni, anche lui travolto dal pandorogate", si legge nell'articolo a firma di Mario Gerevini che nota come il portafoglio di deleghe della madre di Chiara Ferragni si sovrapponga perfettamente a quello dell'ex braccio destro dell'imprenditrice. Ampi, dunque, i poteri di cui godrebbe adesso Di Guardo, come quello di assumere e licenziare personale, sottoscrivere e revocare contratti di qualsiasi tipo, aprire e chiudere fidi, operare sui conti bancari, rappresentare la società in giudizio e presso una serie di enti pubblici, nominare avvocati , svolgere qualsiasi pratica fiscale.

Dopo questa mossa pare che nelle società operative ci si aspetti un passo indietro di Chiara Ferragni che è presidente di TBS Crew e amministratore delegato di Fenice e attualmente sotto inchiesta per l'ipotesi di truffa aggravata. Al momento, però, non ci sono novità a riguardo.

Chi è Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni

Marina Di Guardo è nata a Novara ma ha origini siciliane. Nel 2012 ha esordito come scrittrice con il romanzo L'Inganno della Seduzione a cui sono seguiti svariati romanzi. Prima di iniziare la sua carriera come scrittrice, è stata direttrice di uno showroom 'Bluemarine' a Cremona. Dall'ex marito Marco Ferragni ha avuto le tre figlie Chiara, Valentina e Francesca. "La scrittura è sempre stata il mio sogno, sono state le mie ragazze a spronarmi a realizzarlo. Mi hanno detto: prova a crederci, a farlo in modo serio", ha raccontato tempo fa Di Guardo, fiera del suo rapporto con le sue ragazze con cui - ha confidato - "ho cercato di fare tesoro anche di alcune sofferenze della mia infanzia e del rapporto coi miei genitori. C'è qualcosa di irrisolto che mi porto dietro; ho cercato di capire almeno dove non sbagliare".

Di lei Chiara ha parlato nel documentario dedicato alla sua vita Unposted, sottolineando come la dedizione per la fotografia e per i filmati registrati dalla telecamera della madre che sempre la portava con sé durante i loro viaggi di famiglia, siano stati determinanti per inculcarle la passione il suo lavoro. In occasione dell'ultima Festa della Mamma Chiara Ferragni ha sottolineato quanto la donna le sia stata vicina in questi mesi: "La madre alla quale mi ispiro, che non mi ha mai abbandonato nel momento più difficile della mia vita. Nessuno vi amerà mai quanto la vostra mamma" la dedica dell'imprenditrice.