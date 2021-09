Chiara Ferragni mai così hot: "Sono mamma ma uso questo intimo". Arriva il commento di Fedez

Oltre un milione di like per l'ultimo post condiviso dall'imprenditrice digitale

"Foto di me che sono mamma ed allo stesso tempo uso abbigliamento intimo". Così Chiara Ferragni si mostra in versione super sexy su Instagram, attraverso uno scatto più bollente che mai. Oltre un milione di like per il post, con tanto di commento anche da parte del marito Fedez, che la elogia: "Apperò", scrive in calce alla fotografia.

La lingerie sfoggiata dall'imprenditrice digitale è diventata presto virale in rete. Slip e reggiseno in pizzo nero che lasciano spazio ad un clamoroso "vedo-non-vedo". Così Ferragni si immortala allo specchio della sua cabina armadio. Il messaggio è schietto ed è quello per cui l'influencer, 24 milioni di follower, si batte da tempo: la lotta contro il tabù, ormai retrogrado, che vuole le madri caste ed angelo del focolare e dunque prive del diritto di esprimere tutta la propria sensualità. Lei, che di figli ne ha due, Vittoria e Leone rispettivamente di tre anni e cinque mesi, si è resa volto pubblico di questa battaglia mediatica.