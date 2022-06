Ultimo giorno di scuola per Leone. E Chiara Ferragni si commuove

Chiara Ferragni in versione mamma. Nella giornata di oggi, come molte famiglie, anche per il piccolo Leone, 4 anni, figlio dell'influencer e del marito Fedez, è finita la scuola. E l'imprenditrice si è commossa. La scuola materna è finita e per il bambino il percorso scolastico proseguirà con le elementari, dunque è arrivato il momento di salutare gli amici storici.

Vista l'occasione speciale, è proprio Chiara ad andare a prenderlo, decidendo di ritagliarsi uno spazio dal lavoro. Il tutto ovviamente è documentato su Instagram. Ferragni, look casual e zainetto in mano, lo inquadra di fronte all'armadietto dell'asilo. "E' stato l'ultimo giorno di scuola di Leo, mi stavo per mettere a piangere", dichiara. "Sei felice di aver finito?", chiede al figlio, da cui riceve risposta affermativa. Quindi la famiglia si ritaglia un pomeriggio di giochi insieme alla sorellina Vittoria, 1 anno.