Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta: chi è il suo accompagnatore

Chiara Ferragni +1. L'imprenditrice digitale non è sbarcata da sola alle Eolie per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, che si sposeranno oggi in una chiesa di Lipari ma hanno già accolto i loro invitati in uno splendido resort di Vulcano, dove dopo la cerimonia religiosa si terrà il ricevimento.

Tanti gli ospiti vip, tra cui appunto Chiara Ferragni, tra i primi ad arrivare. Insieme a lei Manuele Mameli, uno dei suoi più cari amici, che l'ha accompagnata per l'occasione. L'influencer, che ha viaggiato senza i figli, ha condiviso su Instagram alcune foto che la ritraggono in compagnia della sposa, poi con il suo amico - vestiti di bianco, pronti per il white party pre-matrimoniale - e anche della bellissima camera vista mare in cui alloggia. Tra le storie, a fine serata, anche uno scatto alla luna accompagnato dalla scritta: "Make a wish" (esprimi un desiderio).

E chissà quale sarà stato il desiderio di Chiara Ferragni. Forse quello di rivedere il prima possibile il presunto nuovo compagno, l'ortopedico toscano Andrea Bisciotti, e magari di potersi far accompagnare proprio da lui al prossimo evento. L'imprenditrice sta tenendo la sua vita privata ben lontana dai social in questo momento complicato - al contrario di Fedez, che invece è uscito subito allo scoperto con la modella Garance Authié - e lo sta facendo soprattutto per i figli, che adesso hanno bisogno solo di equilibrio e serenità. Arriverà il momento di voltare pagina anche pubblicamente, ma evidentemente non è adesso.