Chiara Ferragni, il primo messaggio dopo l'operazione di Fedez: ringrazia tutti

C'è apprensione per le condizioni di Fedez, ricoverato nelle ultime ore all'ospedale Sacco di Milano a seguito di una emorragia interna. Ora è la moglie Chiara Ferragni a voler ringraziare il pubblico per la vicinanza mostrata in questa giornata così complessa. Nessuna parola scritta, bensì semplicemente l'emoticon di un cuore pubblicata sul fondo nero: questo il messaggio pubblicato tra le Instagram Stories dell'influencer verso le 20 di questa sera. Una sola emoticon dal chiaro significato: l'imprenditrice digitale vuole così dimostrare riconoscenza nei confronti dei follower, che non stanno facendo mancare la loro vicinanza.

Fedez è arrivato ieri al Pronto Soccorso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano (Asst Fatebenefratelli Sacco). Due ulcere gastriche hanno causato una emorragia interna e reso necessario un intervento. L'operazione è andata a buon fine. "I medici mi hanno salvato la vita", ha fatto sapere Federico via Instagram. Proprio a seguito dei problemi di salute, ieri Chiara aveva lasciato gli impegni professionali alle sfilate di Parigi e aveva fatto immediato ritorno a Milano. Al suo fianco l'amica Chiara Biasi, anch'essa influencer. Un anno e mezzo fa Fedez è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas.