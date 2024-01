Chiara Ferragni torna sui social, il primo messaggio dopo giorni: "Mi siete mancati"

Chiara Ferragni è tornata sui social. Dal 18 di dicembre l'influencer non aveva aggiornato il suo profilo Instagram. Nessuna storia, nessun post, solo il videomessaggio di scuse dopo il caso pandoro. Oggi, 3 dicembre, ha pubblicato due storie. Una contiene una sua foto e il box domande affinché possa rispondere alle curiosità dei suoi follower, con scritto "mi siete mancati", e poi un messaggio rivolto a chi le ha dimostrato sostegno.

Le prime parole di Chiara Ferragni dopo settimane di silenzio

"Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi", ha scritto Chiara Ferragni. "Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare", si legge ancora. Infine l'imprenditrice a rivolto un pensiero anche a chi l'ha criticata: "A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire". "Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nei momento del bisogno ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero", ha concluso Ferragni.

Ferragni dopo il caso Balocco

Mentre Ferragni era trincerata nel silenzio, non compariva neanche nelle storie del marito Fedez, il dibattito intorno a lei non si è mai placato ed è anzi culminato nel giorno di Capodanno quando il suo negozio romano è stato vandalizzato, "Truffatrice" e "Bandita" hanno scritto sopra la vetrina e la targa che identifica lo store in via del Babuino. Chissà se nelle prossime ore parlerà anche di questo. Intanto una cosa è certa: il silenzio social è terminato. Nei giorni scorsi era trapelata l'indiscrezione che l'imprenditrice avrebbe fatto ricorso ad una vera e propria task force per superare il caso pandoro Balocco e chissà forse è stato proprio l'entourage a consigliare Ferragni questa strategia comunicativa. Nel mentre però il Codacons ha presentato una nuova denuncia contro Ferragni, in seguito alle lamentele di alcuni clienti rimasti insoddisfatti (hanno denunciato ritardi nelle consegne e alcuni non avrebbero mai ricevuto la merce). Sulla questione poi sono arrivate le scuse tramite comunicato stampa.