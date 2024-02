Chiara Ferragni: "Lasciatemi andare dalla psicologa in pace, è un momento doloroso"

"È un momento doloroso". Così Chiara Ferragni ha risposto al giornalista Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, che le chiedeva come stesse. Uscita dall'auto con un cappuccio per ripararsi dalla pioggia, Ferragni ha subito chiarito di non voler parlare. "Non ho nulla da dire, mi spiace. Mi lasciate andare dalla psicologa?". Alla domanda del giornalista: "Posso chiederle come sta?", l'influencer ha quindi replicato: "È un momento doloroso". Un'ammissione che dunque sembra confermare i rumors circolati negli ultimi giorni su una crisi tra l'imprenditrice e il rapper Fedez.

L’ex "regina" delle influencer italiane si è fatta scortare fino all’ingresso del portone di un palazzo per poi sparire. Nei giorni scorsi Ferragni aveva detto che la sua priorità era difendere la famiglia: "Ho avuto un successo più grande dei sogni che avevo. Ora mi sento fragile però faccio fatica a raccontarlo".

Intanto lo stesso Fedez ha rotto il silenzio social iniziato qualche giorno fa per pubblicizzare la nuova puntata del suo podcast 'Muschio Selvaggio', dove intervista il gran maestro della massoneria Giuliano Di Bernardo. I due non hanno mai confermato ufficialmente la crisi di coppia, ma sul fatto che la situazione sia abbastanza delicata non sembrano esserci molti dubbi.